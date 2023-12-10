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Dünya

Putin ile Netanyahu, Gazze’deki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze Şeridi’ndeki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Putin ile Netanyahu, Gazze’deki durumu görüştü

Ankara

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, “Filistin-İsrail meselesindeki zor durum ve özellikle Gazze Şeridi’ndeki feci insani durum” ele alındı.

Putin görüşmede, “terörün tüm tezahürlerinin kabul edilemez olduğu ve kınandığı yönündeki ilkeli pozisyonu” teyit ederek, “terör tehditlerine karşı mücadelenin siviller için vahim sonuçlara yol açmamasının büyük önem taşıdığını, Rus tarafının da sivillerin acılarının hafifletilmesi ve çatışmaların durdurulması için elinden geleni yapmayı hazır olduğunu” vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Rus vatandaşları ile ailelerinin tahliyesi ve Gazze’de esir tutulanların serbest bırakılmasıyla ilgili etkileşimin sürdürülmesi konusunda karşılıklı istek dile getirildi.

Putin ile Netanyahu, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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