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Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Soçi'de bir araya geleceğini açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 26.10.2022
Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek

Ankara

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Putin ve Aliyev ile 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.

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