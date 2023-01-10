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Dünya

Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin tartışmalara yol açan "Spare" adlı anı kitabı raflardaki yerini aldı.

Zuhal Demirci   | 10.01.2023
Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı Fotoğraf: Wiktor Szymanowicz - AA

İngiltere

Başkent Londra'daki bazı kitapçılar, Prens Harry'nin kitabı satışa çıktıktan sonra talebi karşılamak için gece yarısı açıldı.

Kitabı en erken satın alanlardan olmak isteyenler, başkent Londra'daki Victoria istasyonundaki kitapçıda sıraya girdi.

İngiltere'deki kitapçı zinciri Waterstones, Prens Harry'nin kitabının "10 yıldır en büyük ön sipariş kitaplarından biri olduğunu" belirtti.

İngilizcenin dışında 15 dildeyayımlanan kitaba, dünya çapında büyük talep olduğu biliniyor.

Prens Harry'nin kitabı ülkenin gündemine oturdu

Prens Harry'nin merakla beklenen anı kitabı, 10 Ocak'taki yayın tarihinden önce İspanya'da "yanlışlıkla" satışa sunulmasının ardından kitaptan bazı bölümler basına konu olmuştu.

İlk olarak İngiliz The Guardian gazetesi kitaptan bazı bölümleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Harry, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü ilk kez BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazmış ve eşi Meghan Markle ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu belirtmişti. 

Prens Harry, kitabındaki bir bölümde ise Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına yer vermiş ve "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" dile getirmişti.

Özellikle Prens Harry'nin Afganistan'la ilgili ifadeleri hem kendi ülkesi İngiltere'de farklı kesimler tarafından hem de Afganistan'da Taliban yetkililerinden büyük tepki toplamıştı.

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