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Dünya

Yunanistan'da muhalefetten ilaç sıkıntısıyla ilgili soru önergesi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından yanıtlanması istemiyle, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili Meclise soru önergesi sundu.

Ayhan Mehmet   | 10.01.2023
Yunanistan'da muhalefetten ilaç sıkıntısıyla ilgili soru önergesi

Gümülcine

Önerge, "Başbakan, sağlık güvencesindeki sorunlar, gerekli sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar ve benzeri görülmemiş ilaç kıtlığı konusunda asgari düzeyde siyasi sorumluluk alacak mı yoksa halk sağlığını riske atarak yolsuzluğu desteklemeye devam edecek mi?" başlığıyla sunuldu.

Miçotakis hükümetinin sağlık konusunda aldığı kararlarla ülkenin sağlık krizi içine sürüklendiği, hastanelerde geçen yıla oranla daha az sağlık çalışanı bulunduğu ifade edilen önergede, sağlık sistemine erişimdeki sıkıntılara da dikkat çekildi.

Önergede, "geç de olsa" ilaç sıkıntısıyla mücadele etmek için bir plan sunulup sunulmayacağı da soruldu.

Eczacılar da şikayetçi

Atiki Bölgesi Eczacılar Birliği Başkanı Konstandinos Lurandos dün yaptığı açıklamada, "44 yıldır bu meslekteyim, daha önce böyle bir şey yaşamadım." ifadesini kullanmıştı.

Eczacıların ilaç sıkıntısına ilişkin uyarıları bir yılı aşkın zamandır yaptığını vurgulayan Lurandos, Sağlık Bakanlığının bu uyarıları dikkate almadığını söylemişti.

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