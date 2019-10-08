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Dünya

Portekiz'de hükümet kurma görevi Antonio Costa'nın

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 6 Ekim'de yapılan genel seçimlerde en çok milletvekili çıkaran Sosyalist Parti lideri Antonio Costa'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Şenhan Bolelli   | 08.10.2019
Portekiz'de hükümet kurma görevi Antonio Costa'nın

Madrid

Portekiz'de pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa hükümeti kurma görevini Sosyalist Parti lideri (PS) Antonio Costa'ya verdi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa, 6 Ekim pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından meclise giren siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşme turunu sona erdirdi.

Sousa, mevcut durumda Başbakan olan ve seçimlerden 1. siyasi parti olarak çıkan PS'nin lideri Costa'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, anayasa gereği hükümeti kurma görevinin Costa'ya verildiği belirtilerek, resmi nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, yeni parlamentonun ilk toplantısını yapacağı ve bunu takiben 10 gün içinde Costa'nın hükümet programını meclise sunacağı bildirildi.

Komünist Parti ve Sol Blok'un dışarından desteğiyle son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten PS, 2015 yılındaki son seçimlere nazaran oy oranını ve milletvekili sayısını artırarak pazar günkü genel seçimlerden birinci çıkmıştı.

Oyunu artırarak elini daha da güçlendiren PS'nin yeni yasama döneminde de dış destekli azınlık hükümeti kurması öngörülüyor.

PS, 230 sandalyeli Portekiz meclisinde 106 milletvekili çıkarırken, en yakın siyasi rakibi olan sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) 77'de kalmıştı.

Portekizlilerin sadece yüzde 54'i oy kullanırken, bu istatistik Portekiz tarihindeki en düşük katılımlı genel seçim olarak tarihe geçmişti.

Portekiz'de 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle oluştu:

Sosyalist Parti (PS) 106, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 77, Sol Blok (BE) 19, CDU (PCP- Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 12, Halk Partisi (PP) 5, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4, Chega 1, Liberal İnisiyatif (IL) 1, Özgür (L) 1."

Kalan 4 milletvekilinin dağılımı yurt dışında kullanılan oyların sayımından sonra belli olacak.

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