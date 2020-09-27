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Dünya

Pompeo ve Stoltenberg telefonda Doğu Akdeniz'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Betül Yürük   | 27.09.2020
Pompeo ve Stoltenberg telefonda Doğu Akdeniz'i görüştü

New York

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Transatlantik iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile NATO'nun birliğinin öneminin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'un, Türk ve Yunan liderlerin görüşmelere başlayacaklarına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı ve gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.

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