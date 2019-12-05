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Dünya

Pompeo ve Netanyahu 'İran'ın bölgedeki zararlı etkisi'ni görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "İran'ın bölgedeki zararlı etkisi"ni ele alan bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 05.12.2019
Pompeo ve Netanyahu 'İran'ın bölgedeki zararlı etkisi'ni görüştü

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo ve Başbakan Netanyahu ayrıca İran'ın bölgedeki zararlı etkilerine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirirken, İsrail'in güvenliği ve bölgedeki komşu ülkelerle ekonomik iş birliğinin önemini de ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ikili arasındaki söz konusu görüşmenin ilk etapta NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Londra'da olacağı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'den erken ayrılma kararı nedeniyle Lizbon'a alındığı belirtildi.

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