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Dünya

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9,5 milyonu geçti

Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 30 Ocak itibarıyla 9,5 milyonu aştı.

Murat Temizer   | 30.01.2023
Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9,5 milyonu geçti

Varşova

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi.

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