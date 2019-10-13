Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi kazandı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 13.10.2019
Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı Polonya'da yapılan genel seçimleri kazanan Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı Jarosław Kaczynski.

Varşova

Polonya'da, 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimi, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) birinci tamamladı.

Yüzde 61,1 rekor katılımla gerçekleşen seçimde Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO) yüzde 27,4, Demokratik Sol İttifakı (SLD) yüzde 11,9, 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakı yüzde 9,6, aşırı sağcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakı ise yüzde 6,4 oy aldı.

PiS Partisi Genel Başkanı Jarosław Kaczynski, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik.” dedi.

Bu verilere göre, 460 sandalyeden oluşan mecliste milletvekili dağılımı PiS 239, PO 130, SLD 43, PSL+Kukiz’15 34 ve Konfederasyon 13 şeklinde oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

Polonya halkı sandık başında

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı

Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı