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Dünya, Koronavirüs

Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Ülkede Kovid-19'a karşı yürürlükte olan önlemlerin 31 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 12.01.2021
Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Varşova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Polonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükte olan önlemlerin 31 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için yürürlükte olan kısıtlamaların 31 Ocak'a kadar uzatıldığını ama ilkokul 1-3. sınıf öğrencilerinin 18 Ocak itibarıyla yüz yüze eğitime geri döneceğini söyledi.

Salgının Avrupa genelinde artmasına karşın Polonya'da stabil bir şekilde ilerlediğini belirten Niedzielski, ülkede vaka ve ölüm sayılarının ciddi şekilde artmadığını, solunum cihazlarının kullanım oranının ise yüzde 50'den az olduğunu ifade etti.

Polonya'da halihazırda alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve temel ihtiyaç maddesi satmayan iş yerlerinin yanı sıra kültür ve spor merkezleri hizmet veremezken, toplu taşıma araçları, kiliseler ve temel ihtiyaç maddesi satan iş yerleri bazı kısıtlamalarla faaliyetlerine devam ediyor. Ülkede 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak.

Bugüne kadar 1 milyon 51 bin doz aşının ulaştığı Polonya'da, 220 bin sağlık çalışanına aşı uygulandı. Ülkede, hafta sonuna kadar 450 binden fazla kişiye aşı yapılması planlanıyor.

Polonya'da son 24 saatte 4 bin 622 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 185'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 artarak 31 bin 264'e çıktı.



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