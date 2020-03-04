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Dünya, Koronavirüs

Polonya'da ilk Kovid-19 vakası

Polonya’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Aşkın Kıyağan,Mehmet Yılmaz   | 04.03.2020
Polonya'da ilk Kovid-19 vakası

Varşova

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Szumowski, ülkede virüs bulaşan ilk kişinin durumunun iyi olduğunu, Polonya'nın batısındaki Lubuskie bölgesinde bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.


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