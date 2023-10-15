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Dünya

Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi başladı

Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Murat Temizer  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi başladı

Varşova

Sandıkların 21.00'de kapanacağı seçimde siyasi partiler, iki kanatlı meclisin alt kanadı Sejm'deki 460 milletvekilliği ve üst kanat Senatodaki 100 koltuk için yarışacak.

Yaklaşık 40 milyon nüfuslu Polonya'da yaklaşık 29 milyon seçmen bulunuyor.

Seçimin resmi sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Polonya basınında paylaşılan son ankete göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi oyların yüzde 35,81'ini alırken, ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon (KO) yüzde 31,38'le ikinci sırada bulunuyor.

Merkez sağ partisi Polonya 2050 ve tarım politikalarıyla öne çıkan Polonya Halk Partisinin (PSL) koalisyonu olan Üçüncü Yol'un oy oranı ise yüzde 10,71 olarak hesaplandı.

Bu koalisyonun ardından yüzde 10,48 ile Yeni Sol ve yüzde 8,72 ile aşırı sağcı Konfederasyon (Konfederacja) yer aldı.

Ankete göre, Hukuk ve Adalet Partisi liderliğindeki hükümet, büyük olasılıkla bir kez daha kurulamayacak.

Ayrıca seçimlere katılım oranının yüzde 68'e ulaşması bekleniyor.

Bu arada, ankete katılanların yüzde 38'i, AB'nin önerdiği göçmen yerleştirme planı, devlet varlıklarının satışı, Polonya-Belarus sınırındaki çitin geleceği ve emeklilik yaşı konularını kapsayan dört soruluk referanduma katılacaklarını ifade etti. Referandumun geçerliliği için en az yüzde 50 artı bir oy gerekiyor.

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