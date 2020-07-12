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Dünya

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkışı anketlerine göre Duda kazandı

Polonya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkışı anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı Andrej Duda, oyların yüzde 50,4'ünü alarak, seçimin galibi oldu.

Aşkın Kıyağan,Mehmet Yılmaz   | 12.07.2020
Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkışı anketlerine göre Duda kazandı

Varşova

Polonya Haber Ajansı PAP'ın haberinde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda'nın oyların yüzde 50,4'ünü aldığı belirtildi. 

Haberde Duda'nın rakibi Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 49,6 oy aldığı kaydedildi.

Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 68,9 olduğu vurgulandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Duda, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.

Ülkede 28 Haziran'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Duda yüzde 43, Trzaskowski ise yüzde 30 oy almıştı.

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