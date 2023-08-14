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Dünya

Polonya'da askeri güçlerin komutası birleştirilecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin yakında askeri komuta sistemini birleştireceğini açıkladı.

Murat Temizer  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Polonya'da askeri güçlerin komutası birleştirilecek

Varşova

Duda, başkent Varşova'da subayların general ve amiral rütbelerine terfi törenine katıldı.

Komuta sisteminin standartlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Duda, "Son aylarda ortaya çıkan sonuç, komuta sisteminin birleştirilmesine duyulan güçlü ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Duda, "Yakın gelecekte önerilecek değişikliklerin bir sonucu olarak, birleşik kuvvetler komutanlığı kurulacağına ve bu komutanlığın Cumhurbaşkanı tarafından denetleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bugünkü terfilerin önemine de değinen Duda, "Bu terfiler özellikle de sınırımızın ötesinde devam eden savaş, NATO'ya yönelik gerçek tehditler ve sınırımıza yönelik gerçek hibrit saldırılar göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir yükümlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

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