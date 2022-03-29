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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya'da 130 binden fazla Ukraynalı mülteci çocuk okula başladı

Polonya Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek, Ukrayna'dan gelenler için iki hazırlık bölümü bulunan Lublin kentindeki bir ekonomi okulunu ziyareti sırasında 130 bin Ukraynalı mülteci çocuğun Polonya'da öğrenim görmeye başladığını açıkladı.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 29.03.2022
Polonya'da 130 binden fazla Ukraynalı mülteci çocuk okula başladı

Varşova

Czarnek, Polonya'daki hazırlık bölümlerinin, Ukraynalı mültecilerin çocukları için esnek bir başlangıç imkanı sunduğunu kaydetti.

Bakan Czarnek ayrıca sadece birkaç gün içinde Eğitim Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen temel Lehçe dil kurslarına 900 kişinin kaydolduğunu duyurdu.

Polonya'da Ukraynalı mülteciler için hazırlık derslerinin ücretsiz ve temel düzeyde, 60 saat Lehçe eğitimini içerdiği bildirildi.

17 bin Ukraynalı kadın istihdam edildi

Bu arada Polonya Aile ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Malag, Polonya firmalarının 17 bin Ukraynalı kadın mülteciyi istihdam ettiğini söyledi.

Malag, Varşova yakınlarında Nadarzyn'deki bir mülteci merkezinde yaptığı açıklamada, "Veriler, Ukrayna vatandaşlarının iş bulduğunu gösteriyor. İşverenlerden gelen raporlara göre, cuma gününe kadar yaklaşık 17 bin Ukraynalı kadın işe başladı." dedi.

Ukraynalı mültecilerin Polonya'da 18 ay boyunca ikamet etmelerini sağlayan yasaya atıfta bulunan Malag,"İş piyasasında kendilerini rahat hissedebilmek ve iş bulabilmek için Lehçe öğrenmenin faydalarından yararlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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