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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Brent petrolün varili 105 doların altına düştü

Rusya tarafının Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki askeri eylemlerini azaltacağını açıklaması sonrası Brent petrolün varili 104,28 dolara geriledi.

Sibel Morrow   | 29.03.2022
Brent petrolün varili 105 doların altına düştü

Ankara

Dün günü 109,49 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,75 düşüşle 104,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Çin'in en büyük kenti Şangay'da iki aşama halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.

Piyasalar OPEC toplantınsa odaklandı

Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı.

OPEC+ grubunun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği öngörülüyor.

Grup, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

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