Dolar
17.83
Euro
18.22
Altın
1,716.99
ETH/USDT
1,523.90
BTC/USDT
21,896.00
BIST 100
2,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Polonya ve Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdiği bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 25.07.2022
Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, yaptığı açıklamada, "Polonya'dan PT-91 Twardy tanklar Ukrayna'ya geldi. Dostlarımıza teşekkür." ifadesini kullandı.

Ülkenin Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise bir televizyon kanalında, Almanya'dan 15 Gepard uçaksavar tank sistemlerinden ilk üçünün Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu'da içme suyundan etkilenen 141 kişiden 53'ünün tedavisi sürüyor
Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı

Benzer haberler

Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı

AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak

Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır

Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır