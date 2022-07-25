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Dünya

Gazprom, Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım için sevk edilecek türbinle ilgili Siemens şirketinden evrakın alındığını, ancak söz konusu evrakın "daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken daha fazla soru işareti yarattığını" duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 25.07.2022
Gazprom, Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'da bakımı yapıldıktan sonra Kuzey Akım doğal gaz boru hattında kullanılmak üzere Rusya'ya teslim edilmesi gereken Siemens türbinine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemeyen sevkiyatla ilgili açıklamada, bazı evrakın Siemens'ten Gazprom'a ulaştığına işaret edilerek, "Ancak evrak, daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken, daha fazla soru işareti yaratmıştır." ifadesi kullanıldı.

Özellikle Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin konuların hala güncel olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yaptırımlarla ilgili konuların çözümü, türbinin Rusya'ya teslimatı ve Portovaya kompresör istasyonundaki diğer türbinlerin acil bakımı için önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu sorunların çözümü için Siemens'ten tekrar "ivedi destek" talep edildiğinin altı çizildi.

Gazprom, Siemens'e ait türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını yüzde 60 düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Kanada'dan sevk edilmesi beklenen türbin motorunun devreye alınmasından sonra doğal gaz sevkiyatının teknik açıdan mümkün olan azami düzeyde tekrar başlayacağını söylemişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

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