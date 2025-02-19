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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını açıkladı

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını söyledi.

Yasin Yorgancı  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Polonya, Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını açıkladı

Ankara

Polonya merkezli TOK FM'e konuşan Tomczyk, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tomczyk, Polonya'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını belirterek, ülkesinin "lojistik ve eğitim" desteği gibi konulara dahil olmak isteyeceğini ifade etti.

Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların yüzde 95'inin "Polonya üzerinden gittiğinin" altını çizen Tomczyk, ABD'nin Polonya'nın sağlam bir müttefiki olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, dün başkent Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmüştü.

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