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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi konuşuyor
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Türkiye

ABD ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmelere yarın devam edilecek

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.08.2019
ABD ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmelere yarın devam edilecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.

Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.

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