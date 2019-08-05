ABD ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmelere yarın devam edilecek
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.
Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2019
Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.
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