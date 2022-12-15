Dolar
18.65
Euro
19.83
Altın
1,777.26
ETH/USDT
1,287.60
BTC/USDT
17,690.00
BIST 100
5,223.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan eden bir kararı kabul etti.

Murat Temizer   | 15.12.2022
Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti

Varşova

Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Rusya'nın soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı vurgulanan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Sejm Bildirisinde, Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova sorumlu tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atalım istiyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite gençliğinin profilini çıkarıyor
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Bakan Kurum: Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve iki sanayi sitesi kazandırıyoruz
TDV'den sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya yardım

Benzer haberler

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti

Elektrik kesintilerinin sürdüğü Ukrayna'da çalışanlar 'Yenilmezlik Noktalarına' akın ediyor

Polonya Başbakanı'ndan AB'deki ortaklarına Rusya'ya karşı 'köşelere saklanmamaları' çağrısı

Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü açıkladı

Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü açıkladı
Ukrayna: Esir değişimiyle 64 askerimiz ve bir ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Ukrayna: Esir değişimiyle 64 askerimiz ve bir ABD vatandaşı serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet