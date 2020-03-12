Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Polonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
Varşova
Polonya Devlet Televizyonu TVP’nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.
Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47’ye çıktığı duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.