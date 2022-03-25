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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı taşıyan uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 25.03.2022
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılamak için Polonya'nın Rzeszow şehrine gitmek üzere yola çıkan Duda'nın uçağı kalkıştan sonra arızalandı.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçak, yerel saatle 13.40 itibarıyla Varşova'ya acil iniş yaptı.

Bunun üzerine, Biden'ı Polonya Millî Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak karşıladı.

Duda'nın, Rzeszow'a ulaşınca Biden ile temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Biden'ın Polonya ziyareti sırasında 82'nci Hava İndirme Tümenindeki Amerikan askerleri ile Ukraynalı mültecileri destekleyen kuruluşları ziyaret etmesi ve Kraliyet Kalesi’nin avlusunda bir konuşma yapması bekleniyor.

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