Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 24.10.2020
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Budapeşte


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalsky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Duda'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ama kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Polonya’da sert tedbirler yürürlüğe girdi.

Son dönemde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan yeni tedbirler bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre iki hafta süresince restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00’den 16.00’a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni tedbirler kapsamında etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken, 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 228 bin 318 vaka tespit edilirken, 4 bin 172 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 497 bini geçti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'
ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edecek

Benzer haberler

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 497 bini geçti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Erzincan'ın 'akıllı hastanesi'nin inşaatı yükseliyor

Erzincan'ın 'akıllı hastanesi'nin inşaatı yükseliyor
'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'

'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'