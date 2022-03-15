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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 15.03.2022
Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi

Kiev

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Morawiecki, Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına bugün Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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