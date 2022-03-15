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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Camara ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları Kiev'e gidecek

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarının, Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 15.03.2022
Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları Kiev'e gidecek

Budapeşte

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Konseyi temsilcileri olarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceklerini belirtti.

Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geleceklerini belirten Fiala, ziyaretin amacının, AB'nin Ukrayna'ya açık desteğini ve Ukrayna'nın özgürlüğü ve bağımsızlığını ifade etmek olduğunu kaydetti.

Fiala, ziyaretin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile istişare içinde düzenlendiğini belirterek Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara da ziyaretle ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Associated Press ajansı acil koduyla geçtiği haberde Polonya, Çekya ve Slovakya başbakanlarının Kiev'e gideceğini duyurmuştu. Ajans daha sonra ifade için düzeltme yayımladı.

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