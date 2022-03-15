Dolar
14.81
Euro
16.30
Altın
1,930.33
ETH/USDT
2,530.60
BTC/USDT
38,585.00
BIST 100
2,088.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 15 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 15.03.2022
Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

Ukraine

Vereşuk, yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açılmasına karar verildiğini belirterek, "Aynı zamanda söz konusu koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol’e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor." dedi.

İnsani yardım araçlarının dönüşte Mariupol’deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edeceği bilgisini paylaşan Vereşuk, ayrıca Kiev bölgesindeki birçok köyden sivillerin güvenli bölgelere çıkarılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli

Benzer haberler

AB, Rusya'ya yeni yaptırımların detaylarını paylaştı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımların detaylarını paylaştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline Orta Doğu nasıl bakıyor?

Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldık

Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldık
Ukrayna: 13 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna: 13 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü