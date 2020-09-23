Euro
9.00
Dolar
7.71
BIST 100
1,102.65
Altın
1,867.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını açıkladı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 23.09.2020
Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Varşova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Demokratik olmayan bir seçimle seçilen bir başkan, ister gizlice ister aleni bir şekilde yemin etsin meşru kabul edilemez.'' ifadelerine yer verildi.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi

Benzer haberler

Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Almanya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yemin ederek görevine başladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'nin Belarus'a yaptırımlarını bloke etmesi tepki çekti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'nin Belarus'a yaptırımlarını bloke etmesi tepki çekti
AB dışişleri bakanları Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı

AB dışişleri bakanları Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı
Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya Brüksel'de destek arayışında

Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya Brüksel'de destek arayışında