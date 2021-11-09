Dolar
9.73
Euro
11.28
Altın
1,829.81
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor

Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle yük ve yolcu geçişine kapatan Polonya, mevcut sorunun yalnız bu ülkeyi değil Avrupa Birliği’nin istikrar ve güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

Aşkın Kıyağan, Mehmet Yılmaz   | 09.11.2021
Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor

Varşova

Belarus sınırını ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sınır komşusuyla yaşanan sığınmacı sorununa ilişkin Twitter’dan paylaşımlarda bulundu.

Morawiecki, sığınmacı krizinden ötürü Belarus’u suçlayarak, "Polonya’nın sınır güvenliğini korumak ulusal konumuz ancak bugün bütün AB’nin istikrar ve güvenliği tehlikede." ifadesini kullandı.

Söz konusu durumun kendilerini yıldıramayacağını kaydeden Morawiecki, NATO ve AB’deki müttefiklerinin yardımıyla Avrupa’da barışı koruyacaklarını vurguladı.

Öte yandan sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Kuznica sınır kapısının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyuran İçişleri Bakanlığı, yük ve yolcu geçişi için farklı sınır kapılarının kullanılması uyarısında bulundu.

Sınırda yaklaşık 4 bin sığınmacı

Bu arada dün çok sayıda sığınmacının Belarus’tan Polonya’ya girmek için sınırı geçmeye çalıştığını belirten yerel kaynaklar, bugün için benzer sahnelerin yaşanmadığını aktardı. Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, halihazırda iki ülke sınırında yaklaşık 4 bin sığınmacı bulunuyor.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

Benzer haberler

Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor

Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor

AB, Belarus'a gidecek göçmenleri kaynak ülkelerde durdurmak istiyor

AB, Belaruslu yetkililere vize kolaylığını durdurdu

Belarus-Polonya sınırında düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Belarus-Polonya sınırında düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor
NATO'dan Polonya ile dayanışma mesajı

NATO'dan Polonya ile dayanışma mesajı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den AB’ye 'Polonya’ya yardım edin' çağrısı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den AB’ye 'Polonya’ya yardım edin' çağrısı