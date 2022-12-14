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Dünya

Polonya Başbakanı, AB'nin beklediği yargı reformu için muhalefetten destek istedi

Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Birliği'nin (AB) istediği hukuk reformları için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Fonların kilidinin kalkması sınır güvenliği ve diğer amaçlar için kullanılabilir." dedi.

Murat Temizer   | 14.12.2022
Polonya Başbakanı, AB'nin beklediği yargı reformu için muhalefetten destek istedi

Varşova

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'nin (AB) istediği hukuk reformları için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Fonların kilidinin kalkması sınır güvenliği ve diğer amaçlar için kullanılabilir. Özellikle muhalefet üyelerine sesleniyorum. Gelin bu yasayı birlikte ve hızlıca çıkaralım." dedi.

Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Morawiecki, AB görüşmelerinde doğal gaz ve ham petrol için tavan fiyat konusunun da gündemde olacağını söyledi.

Morawiecki, Avrupa'nın Rusya korkusuyla adım atmaması gerektiğinin altını çizerek, "Ham madde fiyatlarını düşürmek için harekete geçen ülkeler grubundayız. Uygulanacak tavan fiyat bütçemize de artı olarak yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün tüm meclis temsilcileriyle anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili görüştüğünü ifade eden Morawiecki, "AB'nin istediği hukuk reformları için gerekli adımları attık. Fonların kilidinin kalkması sınır güvenliği ve diğer amaçlar için kullanılabilir. Özellikle muhalefet üyelerine sesleniyorum. Gelin bu yasayı birlikte ve hızlıca çıkaralım." diye konuştu.

Morawiecki, söz konusu yasanın hızlıca çıkması halinde zlotinin güçleneceğini ve enflasyonun düşüşe geçeceğini kaydetti.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa Komisyonu Polonya hükümetinin yargı reformuna ilişkin önerdiği ve AB kurtarma fonlarının kilidini açması gereken planları kabul etti.

Polonya parlamentosunun resmi olarak yasayı geçirmesinin ardından, AB Komisyonu'nun fonları açması için iki aylık zaman diliminde karar vermesi bekleniyor.

Hazırlanan yeni mevzuat, yargıçların dahil olduğu disiplin meselelerinden Yüksek İdare Mahkemesi'ni sorumlu kılıyor.

Ayrıca, söz konusu mevzuatın hakimlerin, herhangi bir disiplin yaptırımı tehdidi olmaksızın karar verdikleri adli süreçlerin bağımsızlığını garanti altına alması hedefleniyor.

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