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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya 10 bin yaralı Ukrayna askerini tedavi etmeye hazır

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hastanelerinin gerekirse 10 bin yaralı Ukraynalı askere tedavi hizmeti sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 19.04.2022
Polonya 10 bin yaralı Ukrayna askerini tedavi etmeye hazır

Varşova

Ukrayna'nın Lviv kentini ziyaret eden Morawiecki, burada açıklamalarda bulundu.

Morawiecki, "Biz zaten Ukrayna'dan gelen yaralı askerleri kabul ediyor ve tedavi ediyoruz. Savaşın bu kadar korkunç bir sonucu olmayacağını umuyorum ama gerekirse en az 10 bin askeri kabul etmeye hazırız." dedi.

Düzinelerce askerin Polonya'nın birçok şehrindeki hastanelerde tedavi edildiğini aktaran Morawiecki, "Ukrayna'dan gelen tüm yaralı askerleri tedavi etmek için her şeyi yapacağız. Hastanelerimiz buna hazır. Herkes sağlığına tekrar kavuşsun, evlerine, çocuklarına geri dönsün." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başbakan Morawiecki'nin, Lviv'de evsiz kalan Ukraynalılar için konteyner evlerden oluşan kasabanın açılışına katılacağı bildirildi.

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