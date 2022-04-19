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Dünya, Ramazan 2022

Malezyalı sanatçılardan Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Malezyalı sanatçılar, Suriye'nin kuzeyinde yardıma muhtaç binlerce sivile ramazan yardımında bulundu.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 19.04.2022
Malezyalı sanatçılardan Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Bab

Malezya'da yardım faaliyetlerini Cinta Syria Malaysia adı altında yürüten yardım kuruluşu ile Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği; Türkiye-Suriye sınırında yer alan bölgelerde ramazan yardımı organizasyonları yaptı.

Yardım çalışmalarına Malezyalı ünlü ses sanatçıları Noh Salleh, Faizal Tahir ve Altimet ile sosyal medya fenomeni Farah Lee de katıldı.

Ramazan yardımları kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad, Afrin ve Bab bölgelerinde yaklaşık 5 bin kişilik iftar verildi, 2 bin gıda kolisi, 1500 çocuk elbisesi ve 500 mutfak ve kırtasiye seti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneğinin Bab ilçe merkezinde düzenlediği iftar programına katılan Malezyalı sanatçılar, yetimlere kendi elleriyle paketledikleri sıcak yemeklerden ikram etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cinta Syria Malaysia Proje Müdürü Puteri Afiah "Malezyalı ünlü sanatçılarla Suriye'ye yardım organizasyonlarına katılmak üzere geldik. Bugün yetim çocuklar ve anneleriyle iftar yapıyoruz." dedi.

Afiah, Suriye'deki yardım faaliyetlerini Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği ile düzenlediklerini belirterek, "Partner kuruluşumuzla Afrin'de okul açtık. Sene içinde kış yardımları kurban yardımları ve eğitim yardımları yapacağız." diye konuştu.

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Malezyalı sanatçılardan Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Malezyalı sanatçılardan Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı