Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların, terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği ve bir kısmının da kaçırıldığı bildirildi.

Buket Güven   | 19.10.2019
PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

Ankara

Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların, terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği ve bir kısmının da kaçırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi

YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı
Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor

Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor
Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı

Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı