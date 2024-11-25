PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.
El Bab
Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki askeri noktalara sızarak nöbet tutan SMO unsurlarıyla çatıştı.
Bab ilçesinin doğusundaki Acemi bölgesinde SMO cephe hatlarında çıkan çatışmada 11 SMO unsuru öldü, 8'i yaralandı.
Sızma girişimi püskürtülürken çatışmada kayıp veren PKK/YPG'li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı.
Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgeye karadan karaya atış yapılan silahlarla da saldırdı.
SMO, saldırılara karşılık terör örgütünün mevzilerini Grad füzeleriyle hedef aldı.
Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına zaman zaman sızma girişimlerinde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.