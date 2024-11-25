Dolar
34.58
Euro
36.31
Altın
2,671.23
ETH/USDT
3,474.00
BTC/USDT
98,562.00
BIST 100
9,621.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılıyor Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya

PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Ömer Koparan  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu

El Bab

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki askeri noktalara sızarak nöbet tutan SMO unsurlarıyla çatıştı.

Bab ilçesinin doğusundaki Acemi bölgesinde SMO cephe hatlarında çıkan çatışmada 11 SMO unsuru öldü, 8'i yaralandı.

Sızma girişimi püskürtülürken çatışmada kayıp veren PKK/YPG'li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgeye karadan karaya atış yapılan silahlarla da saldırdı.

SMO, saldırılara karşılık terör örgütünün mevzilerini Grad füzeleriyle hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına zaman zaman sızma girişimlerinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı
İstanbul'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şüphelinin 3 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
"Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dediği eşini alıkoyan kocaya verilen hapis cezası bozuldu

Benzer haberler

PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu

PKK/YPG'li teröristler Bab'da SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu

İsrail, saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombalıyor

PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, Türk dinleyicilerinin sanata ilgisinden memnun

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, Türk dinleyicilerinin sanata ilgisinden memnun
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 4'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 4'ü çocuk 5 sivil yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum

Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet