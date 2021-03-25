Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile ve emziren kadınlarda etkili
Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.
New York
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Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.
84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.
Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.
Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.