Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Bogota
Ülkenin Huarochiri eyaletine bağlı Chicla ilçesindeki otoyolda, yolcu otobüsü kontrolü kaybederek dereye yuvarlandı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 25 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve polis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.