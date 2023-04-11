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Dünya

Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Bogota

Ülkenin Huarochiri eyaletine bağlı Chicla ilçesindeki otoyolda, yolcu otobüsü kontrolü kaybederek dereye yuvarlandı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 25 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve polis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

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