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Dünya

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 20.06.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü Fotoğraf: Cristobal Venegas/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 660'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 537 artarak 247 bin 925'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 135 bin 520 oldu.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

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