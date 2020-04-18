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Dünya

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'e çıktı.

Sinan Doğan   | 18.04.2020
Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300'e yükseldi

Ankara

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 kişi artarak 300'e, vaka sayısı ise 998 artarak 13 bin 489'a ulaştı. 

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 6 bin 541'e yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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