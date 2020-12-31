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Dünya

Peru'da gösteri yapan tarım işçileriyle polis çatıştı: 3 ölü, 24 yaralı

Peru'da ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenleyen tarım işçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 15'i polis 24 kişi yaraladı.

Şeyma Uzundere   | 31.12.2020
Peru'da gösteri yapan tarım işçileriyle polis çatıştı: 3 ölü, 24 yaralı Fotoğraf: Sebastian Castaneda/AA

Ankara

Peru Kamu Denetçiliği Bürosundan yapılan açıklamada, Pan-Amerikan kara yolu üzerinde, Libertad bölgesine bağlı Choo şehrinde ücret artışından memnun olmayan ve tarım ihracatı sektöründeki reformları protesto eden işçilerle polis arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada 2'si gösterici ve aracıyla protestoların ortasında kalan 56 yaşında kanser hastası bir kişi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 15'i polis 24 kişi yaralandı.

Peru'da salı günü Kongre tarafından kabul edilen toprak yasasındaki reformlarla tarım işçilerinin günlük ücretleri 13,40 dolar olarak belirlendi. Ancak bu iyileştirme, yasanın tarafları olan tarım işçilerinin ve tarım sektöründeki firmaların beklentilerini karşılamadı.

Tarım işçileri günlük ücretlerine 8,50 dolar artış talep ederken, 2,50 dolarlık zam elde etti. İşverenler de yüksek ücretlere 2000 kadar firmayı zora sokacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

İşçi temsilcileri, tarım ihracatı yapan firmaların, yüksek kar marjlarına rağmen diğer sektörlerdeki işverenlere göre daha az vergi ödeyerek halihazırda 20 yıldır devlet desteğinden faydalandığını, sendikalaşma oranının düşük olduğu sektörde genellikle kısa vadeli sözleşmelerle çalıştırılan işçilerin pazarlık masasında dezavantajlı konuma düştüğünü dile getiriyor.

Peru'da tarım işçileri, aralık başından bu yana protestolar düzenliyor. Yaklaşık 80 bin işçinin çalıştığı Ica bölgesindeki gösterilerde bir işçinin ölmesi üzerine eski toprak yasası yürürlükten kaldırılmış, Kongre'nin reform sözü vermesi sektör çalışanlarının umutlarını arttırmıştı.

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