Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Peru'nun Atiquipa bölgesinin batısında yerel saatle gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.
İlk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.