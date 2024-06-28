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Dünya

Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Irmak Akcan  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Peru'nun Atiquipa bölgesinin batısında yerel saatle gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.

İlk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi.

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