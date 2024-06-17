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Dünya

Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sinan Doğan  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bogota

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Arequipa bölgesine bağlı Caraveli kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Peru Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezine (IGP) göre, ülkede 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, depremin ardından Panamericana otoyolunun bazı kısımlarında toprak kayması yaşandığı bildirildi.

Caraveli Belediye Başkanı Roberto Riveros, RPP radyoya yaptığı açıklamada, Atico bölgesini Caraveli'ye bağlayan otoyola kaya parçaları düştüğünü ve iş makinalarının bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin bir eğitim kurumunda hasara yol açtığı ancak can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

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