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Dünya

Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 43 kişi yaralandı.

Sinan Doğan   | 31.07.2021
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

Bolivar

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 36 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Sullana kentinin 12 kilometre batısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ancak ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 43 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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