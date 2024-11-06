Dolar
34.31
Euro
37.10
Altın
2,706.41
ETH/USDT
2,870.00
BTC/USDT
75,623.00
BIST 100
8,946.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Bogota

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Huancavelica bölgesine bağlı Santa Ana kasabası olan 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 79 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

Deprem, başkent Lima başta olmak üzere Ica ve Junin bölgelerinde de hissedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayeti davasında "müşteki" sıfatıyla baba Arif Güran dinlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana ile görüştü
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bugün artık İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 5,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Peru'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 302 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 302 deprem konutu için kura çekildi
Marmara'da olası büyük depremde 3 metrelik tsunami uyarısı

Marmara'da olası büyük depremde 3 metrelik tsunami uyarısı
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru

Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet