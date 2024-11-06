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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler, ABD'deki başkanlık seçimleri sonuçlarının kendileri için bir şey değiştirmeyeceği görüşünde

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tutuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'deki seçim sonuçlarının kendileri için bir değişiklik oluşturmayacağını düşünüyor.

Ekrem Biçeroğlu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Gazzeliler, ABD'deki başkanlık seçimleri sonuçlarının kendileri için bir şey değiştirmeyeceği görüşünde

İstanbul

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirleyecek seçim sonuçlarına ilişkin beklentilerini AA ile paylaştı.

Filistinliler, ABD'deki sandıklardan çıkacak yeni Başkan'ın, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurma konusunda ümitsizliğini ifade etti.

Filistinliler, İsrail'in saldırılarına destek olan bir ABD yönetimi görmek istemiyor

El-Arabi Televizyonu muhabiri Abdullah Mikdad, ABD başkanlık seçimlerinin kazananı ister Donald Trump olsun ister Kamala Harris olsun Filistinliler tarafından ABD'nin İsrail'e karşı yaklaşımında bir değişiklik olmayacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Filistinli gazeteci Mikdad, "Bizim için önemli olan bir sonraki ABD Başkanı'nın İsrail ve Arap-Filistin çatışmasını sona erdirecek bir vizyonla gelmesi ve önceki ABD yönetimlerinin her zaman slogan olarak öne sürdüğü iki devletli çözümü fiilen hayata geçirmek için çalışmasıdır." diye konuştu.

İşgalin sona ermesine ve bir Filistin devletinin kurulmasına katkıda bulunacak gerçek eylemler görmek istediklerini belirten Mikdad, yeni ABD yönetiminin Filistin halkının en azından haklarını geri kazanmasına destek olmasını beklediklerini kaydetti.

Gazeteci Mikdad, şöyle devam etti:

"İşgali (İsrail'i) destekleyen, Filistinlilere yönelik saldırılarına katkı sağlayan bir yönetim görmek istemiyoruz. Bölgede çatışmayı körüklemeyen, çatışmayı bitirmek için çalışan, samimi iradeye sahip bir yönetim görmek istiyoruz."

"Gazze değişen bir şey olmayacak"

Filistinli Halid Ebu Vefa, ABD'de kim seçilirse seçilsin, "Gazze'de değişen bir şey olmayacağına" dikkati çekti.

Trump'ın seçimleri kazanması durumunda da değişen bir durumun olmayacağını kaydeden Ebu Vefa, Gazze'deki saldırıların çok uzadığını ve bir yılı aştığını söyledi.

Gazze'deki sürekli saldırılardan ve göç durumundan insanların yorgun düştüğünü anlatan Ebu Vefa, sınır kapılarının kapalı ve depoların boş olduğuna, mevcut malların da çok pahalı olduğuna işaret etti.

Ebu Vefa, "İnsanlar yoruldu ve çok büyük zarar gördü. Saldırıların bir an evvel durmasını ümit ediyorum." dedi.

"ABD Gazze'de soykırım ortağı"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta bölgesine göç eden Filistinli İbrahim Ebu Murassa, ABD Başkanlık seçimleri sonrası Gazze'ye saldırıların durmasını beklediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına ABD'nin de ortak olduğuna dikkati çeken Ebu Murassa, seçimler sonrası gelecek dönemde ABD'nin Orta Doğu'da savaşın devam etmesini istemeyeceğini kaydetti.

Orta Doğu'nun eskisi gibi olmadığını, her yerde çatışma ve savaşların olduğunu, yeni dönemde eski günlere dönüleceğine dair umutlarını dile getiren Ebu Murassa, Donald Trump'ın seçimleri kazanmasını ve böylece saldırıların durmasını beklediğini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD yönetimi, İsrail'e askeri, istihbarat ve siyasi alanda ciddi destek verdi. Filistinli ve uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmaksızın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdüremeyeceğini düşünüyor.

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