Peru’da polis, uyuşturucu satıcısını kapibara kostümü giyerek yakaladı
Lima
Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.
Kılık değiştiren ve elinde Sevgililer Günü hediyesi taşıyan polis memuru, zanlı kapıyı açtığında hızla içeri girerek onu etkisiz hale getirdi.
Peru’da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 16, 2025
Elinde Sevgililer Günü hediyesi taşıyan polis, zanlı kapıyı açınca hızla içeri girerek onu etkisiz hale getirdi https://t.co/0yNwL6Zo15 pic.twitter.com/DChvuoPovn
Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakalamıştı.