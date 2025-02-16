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Dünya

Peru’da polis, uyuşturucu satıcısını kapibara kostümü giyerek yakaladı

16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Peru’da polis, uyuşturucu satıcısını kapibara kostümü giyerek yakaladı

Lima

Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.

Kılık değiştiren ve elinde Sevgililer Günü hediyesi taşıyan polis memuru, zanlı kapıyı açtığında hızla içeri girerek onu etkisiz hale getirdi.

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakalamıştı.

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