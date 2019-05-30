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Dünya

Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

Pentagon Sözcüsü Pahon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak Amerikan ordusunun yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığını açıkladı.

Kasım İleri   | 30.05.2019
Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak Amerikan ordusunun Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığını açıkladı.

ABD Kara Kuvvetlerinin Yunanistan'ın Alexandrapolis limanına 700 civarında askeri araç sevk ettiği iddiaları üzerine AA muhabirine açıklama yapan Pahon, "ABD, uzun zamandır planlanan yaz tatbikatları serisinin parçası olarak Yunanistan'da liman operasyonları yürütüyor." ifadelerine yer verdi.

Bu tür sevkiyat operasyonlarının NATO müttefiki ülkelerle sık sık yapıldığına işaret eden Pahon, "Söz konusu Yunan limanı 9 tatbikatın yapılacağı Balkan ve Güney Avrupa ülkelerine kilit bir giriş güzergahıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarına değinen Pahon, şu ifadeleri kullandı:

"Sevkiyatlarımız konusunda müttefik ve ortaklarımıza karşı açık ve şeffafız. ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlış ve Türkiye, ABD ve Yunanistan arasını açmak üzere dizayn edilmiştir. Ruslar yalan ve dezenformasyon ile müttefikler arasındaki ilişkileri sarsmanın peşinde ve bunlar ortaya çıktıkça bu yanlışları işaret etme konusunda uyanık olacağız. "

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, geçen hafta ABD Kara Kuvvetlerine bağlı askerlerin yaz tatbikatları için 700 araç ve ekipmanı Alexandrapolis Limanı'na indirdiğini açıklamıştı.


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