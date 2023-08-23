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Dünya

Pentagon, Musk'ın "basının sorularından haberdar edildiği" iddiasını yalanladı

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın "basının kendisi hakkındaki sorularına ilişkin Pentagon tarafından bilgilendirildiği" iddiasını yalanlayarak bunu "çok gülünç bulduğunu" ifade etti.

Zeynep Katre Oran  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Pentagon, Musk'ın "basının sorularından haberdar edildiği" iddiasını yalanladı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, The New Yorker dergisinin yayımladığı ve Musk'ın ABD hükümeti içinde sahip olduğu etkiyi anlatan haberden sonra düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ryder, "Musk'ın hükümet içinde giderek artan gücüne değinen ve Pentagon tarafından kendisi hakkında yöneltilen sorulardan haberdar edildiğine" ilişkin iddiaları içeren haberi yalanlayarak, bu iddianın "çok gülünç" olduğunu düşündüğünü belirtti.

"İsmi açıklanmayan bir Pentagon sözcüsünün, Musk'ı, Ukrayna'daki rolüyle ilgili sorulardan haberdar ettiği" iddialarını içeren habere ilişkin Ryder, "İsmi açıklanmayan sözcü, Savunma Bakanlığı adına konuşmuyor. Biz bu şekilde iş yapmıyoruz. Bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması konusunda kendi kararlarımızı kendimiz veririz. Dolayısıyla bu iddialar açıkça yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberde, Musk'ın Pentagon'daki etkisinin, Joe Biden yönetiminin emriyle Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan SpaceX şirketi sayesinde önemli ölçüde arttığı ileri sürülmüştü.

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