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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon: İsrail'den savaş kurallarına uymasını bekleriz

Pentagon, Gazze’ye saldırıları devam eden İsrail’e yaptıkları koşulsuz silah yardımlarına ilişkin "Silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz" ifadesini kullandı.

Islam Doğru  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Pentagon: İsrail'den savaş kurallarına uymasını bekleriz

New York

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

AA muhabirinin İsrail’e yapılan koşulsuz silah yardımları konusunda bu silahların sivil kayıplara yol açmaması için ABD’li yetkililerin İsrailli mevkidaşları ile görüşüp görüşmediği sorusuna Singh, "Askeri silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden, bizim de uyguladığımız silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz." şeklinde cevap verdi.

Singh, İsrail’in kara operasyonunu Gazze’nin güneyine yayması halinde sivil kayıpların daha da artma riskine karşı İsrail ile iletişim halinde olup olmadıkları sorusu üzerine de Gazze'nin kuzeyinden güvenlikleri için masum sivillerin güneye sığındığını ve böyle bir şey görmek istemediklerini söyledi.

İsrail’in güney Gazze'ye yönelik henüz bir kara operasyonu olmadığı için farazi konuşmak istemediğini söyleyen sözcü, öte yandan İsraillilerle yapılan tüm görüşmelerde silahlı çatışma ve insani hukukun gözetilmesini istediklerini tekrarladı.

Singh, Pentagon tarafından geçen yıl oluşturulan Sivil Zararın Azaltılması ve Müdahale Eylem Planı (CHMR-AP) grubunun Gazze’deki sivil kayıplarla ilgili inceleme yapıp yapmadığı şeklinde bir soru üzerine de söz konusu grubun kamuya açık kaynaklardan ve kendi kanallarından bilgi edinmeye devam ettiğini ve Pentagon üst düzey yetkilileri bilgilendirdiğini kaydetti.

Sivil Zararın Azaltılması ve Müdahale Eylem Planı, 25 Ağustos 2022'de Pentagon tarafından "askeri operasyonlardan kaynaklanan sivil zararı hafifletme ve bunlara yanıt verme biçimini geliştirmek için" oluşturulmuştu.


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