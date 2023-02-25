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Dünya

Pentagon, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmasından endişe ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce Ukrayna-Rusya savaşında tarafsızlığını ilan eden Çin'in bu duruşundan vazgeçip Rusya'yı desteklemesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

Kasım İleri   | 25.02.2023
Pentagon, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmasından endişe ediyor

Washington

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Ryder, "Çin'in Rusya'ya silah verdiğini henüz görmedik ancak bu seçeneği masadan kaldırmadıklarını biliyoruz." dedi.

Rusya'ya silah vermesi durumunda bunun Çin için bedeli olacağını ifade eden Ryder, Pekin'i uyardıklarını dile getirdi.

AA muhabirinin "Çin'in henüz silah vermediğini söylediniz. Görünüşe göre ABD, Çin'in Rusya'ya silah verme olasılığına erken tepki veriyor. Burada en büyük kaygı konusu nedir? Çin'in Rusya'ya desteği savaş sahasını nasıl etkileyecek?" sorusu üzerine Ryder, Çin'in büyük bir ülke olarak çok daha ileri teknoloji silahlarına sahip olduğunu söyledi.

Ryder, "Göreceğimiz şey; elinde çok gelişmiş silahlar bulunan ve ayrıca daha önce tarafsızlığını ilan etmiş Çin'in taraf tutması ve çıkıp 'Bundan sonra Ukrayna'yı ortadan kaldıracağız diyen kampa dahiliz.' demesi daha önce de dediğim gibi bu çatışmayı uzatacaktır." diye konuştu.

Sözcü, ABD'nin savaş sürdüğü sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini aktardı.

ABD, en son açıklanan yardım paketiyle şu ana kadar Ukrayna ordusuna 32 milyar dolar askeri yardım sağladı.

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