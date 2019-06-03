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Dünya

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Muhammed Boztepe   | 03.06.2019
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

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